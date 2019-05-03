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Ученые обнаружили волосы, принадлежащие Леонардо да Винчи

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые обнаружили волосы, принадлежащие Леонардо да Винчи
 
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Пара итальянских ученых заявила, что они обнаружили волосы, которые, возможно, принадлежали известному художнику эпохи Возрождения Леонарду да Винчи. Они планируют сделать анализ ДНК, что подтвердить свое предположение.

Однако другие эксперты относятся к этой идее скептически, поскольку гробница Леонардо была разрушена во время Французской революции и его останки не сохранились. Кроме того, живых потомков художника тоже нет. Поэтому сравнить волосы с другими образцами ДНК, не представляется возможным, информирует enovosty.com/news.

По словам одного из ученых, существует только два типа ДНК, которые по которым можно наверняка определить родство через длительный период: митохондриальная ДНК, которая проявляется и передается исключительно по непрерывной женской линии, а также ДНК Y-хромосомы, которая поступает от отца и может пройти только через непрерывную мужскую линию.

Ученый заявил, что поскольку семьи постоянно разрастаются, у великого художника, безусловно, есть множество родственников по всему миру. Но их большая часть никак не может помочь в исследовании с точки зрения ДНК. Для того, чтобы точно узнать, принадлежали ли найденные волосы Леонардо да Винчи, необходимо найти несколько человек с непрерывной мужской или женской генеалогией, возраст которых превышает 600 лет.

Леонардо был незаконнорожденным ребенком, вероятно, сыном нотариуса в Тоскане по имени Мессер Пьеро Фруозино ди Антонио да Винчи. Личность матери Леонардо неизвестна, хотя некоторые записи предполагают, что ее звали Катерина. По некоторым источникам, она была рабыней, в то время как другие думают, что она была местной свободной женщиной.

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Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 161

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