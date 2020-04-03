В Украине ужесточили карантин: подробности

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мероприятий

Украина ужесточает карантинные меры в связи с продолжением распространения COVID-19. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Правительство Украины ввело ряд новых ограничений, призванных предотвратить распространение вспышки коронавируса. «Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Украине. Единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мероприятий», — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

В Украине запрещено выходить на улицу без маски, гулять в скверах, парках и других зонах отдыха, посещать детские и спортивные площадки, выходить без документов на улицу, детям до 14 лет нельзя выходить в общественные места без сопровождения взрослых, людям старше 60 лет необходимо соблюдать самоизоляцию и т.д

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