В Нацбанке рассказали о причинах стабилизации гривны

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Заместитель главы НБУ Олег Чурий сообщил, что валютный рынок стабилизировался благодаря принятию Верховной Радой законов, которые необходимы для старта новой программы с Международным валютным фондом, информирует enovosty.com/news.

Чурий отметил, что на этой неделе Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении закон о банковском регулировании и приняла закон о рынке земли, что приблизило Украину к подписанию соглашения с МВФ

После принятия законов ситуация на межбанковском валютном рынке стабилизировалась и Нацбанк не продает, а покупает иностранную валюту. За текущую неделю регулятор приобрел около 100 миллионов долларов. Чурий подчеркнул, что спрос на иностранную валюту значительно снизился и вышел на показатели среднедневного спроса, которые были до кризисных явлений

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Ранее сообщалось, что по состоянию на 3 апреля стоимость доллара США в обменниках Киева составляет в среднем 27,75 грн за доллар.