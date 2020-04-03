РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

03.04.2020 г.
19:44Оккупанты выдворяют тяжелобольных из ОРЛО
19:12СБУ разоблачила боевика, который заминировал шесть мостов на Донбассе
18:50В Украине пересчитали пенсии работающим пенсионерам
18:31В Украине ужесточили карантин: подробности
17:28Украина отправляет врачей в Италию для помощи в борьбе с COVID-19
16:22Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ семь БМП (ФОТО)
16:01Полицейские арестовали членов преступной группы, которые вымогали с предпринимателей несуществующий «долг»
Все новости общества

Аналитика

01.04.2020

Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.

Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.
В ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада (ВР) во втором чтении приняла закон, который должен открыть в Украине рынок сельскохозяйственной земли. Политики ...
27.03.2020

Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах

Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
МВФ поставил украинскому президенту жесткие условия, коронавирус пробрался в разные регионы Украины, а мировая экономика переживает крайне непростые ...
21.03.2020

Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?

Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?
Расхожая мысль о том, что пандемия коронавируса навсегда изменила привычный нам мир, все чаще фигурирует в информационном пространстве, часто обретая ...

Последние новости

03.04.2020 г.
19:44 Оккупанты выдворяют тяжелобольных из ОРЛО
19:12 СБУ разоблачила боевика, который заминировал шесть мостов на Донбассе
18:50 В Украине пересчитали пенсии работающим пенсионерам
18:31 В Украине ужесточили карантин: подробности
17:54 Стало известно, как COVID-19 повлиял на глобальные поставки продовольствия
17:28 Украина отправляет врачей в Италию для помощи в борьбе с COVID-19
16:58 В Минфине сообщили, сколько Украина должна выплатить по внешним долгам
16:22 Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ семь БМП (ФОТО)
16:01 Полицейские арестовали членов преступной группы, которые вымогали с предпринимателей несуществующий «долг»
15:40 В НАТО сообщили о высоком уровне боевой готовности на фоне усиления военной активности РФ
15:04 В Нацбанке рассказали о причинах стабилизации гривны
14:46 ООН предсказывает массовый голод на планете из-за пандемии коронавируса
14:40 Украинским водителям напомнили о распространенном штрафе: что важно знать
14:31 Названы домашние животные, для которых опасен коронавирус, - исследование
14:00 Корабль ВМС США USS Gabrielle Giffords вышел на патрулирование в Южно-Китайское море
13:58 Попытка России добиться снятия санкций под шумок борьбы с COVID-19 провалилась
13:40 С начала карантина в Украине значительно активизировались мошенники: на чем чаще всего спекулируют
13:34 Вакцина от COVID-19 может появится в ближайшие месяцы
13:23 Темпы роста инфицированных на COVID-19 ускорились, реальных заболевших уже 10 млн чел, - врач-инфекционист Мухарская
13:20 «Мы на войне и нам нужна броня»: в Нью-Йорке медсестры вышли на акцию протеста
13:13 Трамп спаситель: Как мир спасается от цунами нефтяного переизбытка
13:10 Чем опасен «Плаквенил», противомалярийный препарат для лечения коронавируса
12:40 COVID-19: случаи заболеваний по всему миру превысили миллионную отметку
12:36 «Не только легкие»: Учёные пояснили, какие ещё органы страдают от COVID-19
12:33 В мире разворачивается ожесточенная война. Война за маски
12:18 В США и Израиле подали первые иски на 20,1 трлн долларов против Китая за ущерб от коронавируса
11:52 Украина ожидает поставку лекарства от COVID-19
11:47 Хорошие новости: В Украине испытали мощнейший ракетный комплекс для ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)
11:40 Врачи назвали три причины, почему COVID-19 по-разному влияет на разных людей
11:21 Кабмин ввел запрет на экспорт гречки
11:12 Украинцы за март продали валюты на десятки миллионов больше, чем купили
10:39 Новый мир: Земля буквально успокоилась, - ученые
10:23 Юрист детально рассказал, как оформить пособие по безработице в условиях карантина
10:12 Рынок труда на карантине: Число соискателей работы взлетело на 60%
10:08 В Украине станет меньше генералов. В чём суть?
09:48 Опарация "избежать санкций": Украина сорвала план Кремля
09:13 Десятки убитых и уничтоженная техника: Появились данные о крупных потерях боевиков на Донбассе
09:05 Первая вакцина от COVID-19 может появиться уже через пару месяцев
09:03 В ООН приняли Резолюцию глобальной солидарности в борьбе против коронавируса
08:49 COVID-19 "ударил" второй волной. Что происходит в Украине и мире в пятницу, 3 апреля
07:40 Неожиданная польза тотального карантина: озоновый слой над Антарктидой рекордно восстановился
07:30 Весну никто не отменял: в киевском ботсаду вовсю распускаются цветы (ФОТО)
07:15 В новом самолете-заправщике ВВС США обнаружили серьезную проблему
07:07 Самые забавные фото собак, которые умеют выпрашивать еду (ФОТО)
07:00 Эксперты рассказали, как правильно дезинфицировать автомобиль во время пандемии
02.04.2020 г.
23:25 Авторынок США обвалился на 39%, но худшее — впереди
23:11 Как Южная Корея заботится о своих гражданах, которым предстоит сидеть на карантине (ВИДЕО)
23:07 "Успел сильно подрасти": в сети высмеяли новое фото Путина
22:27 Почему США оказались катастрофически не готовы к коронавирусу - названы причины
20:59 Цены на нефть стремительно рванули вверх
20:46 СБУ разоблачила топ-чиновника на незаконной передаче секретных документов
20:16 В РФ заговорили об угрозе распада страны под волной коронавируса, - Злой Одессит
20:13 Саудовская Аравия призвала созвать экстренную встречу ОПЕК+
20:00 "Мы хотим жить!" Десятки тысяч белaрусов потребовали карантина из-за коронавируса
19:58 Киберполиция разоблачила сотрудницу банка, которая завладела денежными средствами клиентов
19:12 В Минсоцполитики рассказали, как малообеспеченным семьям переоформить социальную помощь во время карантина
18:56 В Великобритании увеличивается смертность от COVID-19
18:22 Музыканты Национального оркестра Франции, сидя на карантине, записали онлайн-концерт (ВИДЕО)
17:45 У Нацбанка достаточно денежных средств, чтобы держать курс гривны, - Александр Палий
17:10 Иранские хакеры атакуют ВОЗ для получения информации о COVID-19
Все новости »

СБУ разоблачила боевика, который заминировал шесть мостов на Донбассе

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ разоблачила боевика, который заминировал шесть мостов на Донбассе
 
Печать Отправить на почту

 

 

Сотрудники СБУ разоблачили боевика, который добровольно присоединился к одному из подразделений бандформирования «Призрак» и заминировал шесть мостов на Донбассе

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили участника незаконных вооруженных формирований, который в 2014 году участвовал в минировании шести мостов на Донбассе, впоследствии взорванных террористами, информирует enovosty.com/news.

Досудебное следствие установило, что житель Константиновки Донецкой области в 2014 году добровольно присоединился к одному из подразделений бандформирования «Призрак». Он участвовал в минировании четырех мостов в Лисичанске и двух мостов на Донетчине, впоследствии взорванных террористами. В результате освобождения силами АТО Донбасса он вернулся в Константиновку к семье и работал на низкоквалифицированных работах.

Сейчас задержанный в рамках открытого уголовного производства сотрудничает со следствием. Он предоставляет показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Бывший боевик, в частности, сообщил об обустройстве боевиками в 2014 году схрона с военными средствами поражения. Из тайника, который находился в поле возле поселка Белая Гора Попаснянского района, правоохранители изъяли автомат АК-74 калибра 5,45 мм, вывезенный из временно аннексированного Крыма, около 200 патронов, гранаты Ф-1 и РГ-42.

Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась Департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.

Читайте: В Германии неизвестный устроил стрельбу: есть жертвы


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 73

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Рынок земли по-украински. Кто получит наибольшую выгоду от земельной реформы? Часть 2.
Не ДАБИ единым: схемы Кучера-Кудрявцева работают даже после «ликвидации» Инспекции
В одном украинском районе коронавирус обнаружили у 21 медика
Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?
Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны
Гибель Богов
Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Путин – Кощей Бессмертный наших дней
Все статьи


Читайте также

СБУ разоблачила топ-чиновника на незаконной передаче секретных документов
 Контрразведка разоблачила агента спецслужб РФ, который планировал вступить в ряды ВСУ
Контрразведка блокировала попытки вербовки российской спецслужбой военнослужащего ВСУ
 СБУ фиксирует новые факты вербовки так называемой «МГБ ЛНР» украинцев (ВИДЕО)
СБУ блокировала масштабное производство и сбыт фальсифицированных медицинских препаратов
 СБУ блокировала незаконный сбыт взрывных устройств (ВИДЕО)
Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ при попытке незаконной передачи секретной информации
 СБУ блокировала деятельность масштабной транснациональной наркогруппировки (ВИДЕО)

Армия

Противотанковый ракетный комплекс «Скиф»
Пистолет «Форт-21»
Ракета управляемая противотанковая Falarick 105
Беспилотный летательный аппарат Elbit Hermes 900 (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Кагаловский
Константин
Пинчук
Виктор
Симоненко
Петр
Черняк
Евгений
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Успел сильно подрасти": в сети высмеяли новое фото Путина (12008)

ТОП-7 надійних автомобілей, які з легкістю подолають позначку в 300 000 км (3696)

В РФ заговорили об угрозе распада страны под волной коронавируса, - Злой Одессит (2195)

Десятки убитых и уничтоженная техника: Появились данные о крупных потерях боевиков на Донбассе (2136)

В США и Израиле подали первые иски на 20,1 трлн долларов против Китая за ущерб от коронавируса (2070)

Саудовская Аравия призвала созвать экстренную встречу ОПЕК+ (2069)

Врачи назвали три причины, почему COVID-19 по-разному влияет на разных людей (2065)

С начала карантина в Украине значительно активизировались мошенники: на чем чаще всего спекулируют (2035)

Почему США оказались катастрофически не готовы к коронавирусу - названы причины (1885)

"Мы хотим жить!" Десятки тысяч белaрусов потребовали карантина из-за коронавируса (1748)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Нью-Йорк поставлен на паузу из-за COVID-19. Десять дней, которые изменили мегаполис

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

В одном украинском районе коронавирус обнаружили у 21 медика


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Фото дня: огромные очереди на границе Украины показали с высоты птичьего полета (ВИДЕО) (18147)

Настоящая весна задерживается: прогноз погоды на апрель (12337)

"Успел сильно подрасти": в сети высмеяли новое фото Путина (12002)

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Коронавирус



kyivtails

Loading...

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 