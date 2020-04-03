СБУ разоблачила боевика, который заминировал шесть мостов на Донбассе

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Сотрудники СБУ разоблачили боевика, который добровольно присоединился к одному из подразделений бандформирования «Призрак» и заминировал шесть мостов на Донбассе

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили участника незаконных вооруженных формирований, который в 2014 году участвовал в минировании шести мостов на Донбассе, впоследствии взорванных террористами, информирует enovosty.com/news.

Досудебное следствие установило, что житель Константиновки Донецкой области в 2014 году добровольно присоединился к одному из подразделений бандформирования «Призрак». Он участвовал в минировании четырех мостов в Лисичанске и двух мостов на Донетчине, впоследствии взорванных террористами. В результате освобождения силами АТО Донбасса он вернулся в Константиновку к семье и работал на низкоквалифицированных работах.

Сейчас задержанный в рамках открытого уголовного производства сотрудничает со следствием. Он предоставляет показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Бывший боевик, в частности, сообщил об обустройстве боевиками в 2014 году схрона с военными средствами поражения. Из тайника, который находился в поле возле поселка Белая Гора Попаснянского района, правоохранители изъяли автомат АК-74 калибра 5,45 мм, вывезенный из временно аннексированного Крыма, около 200 патронов, гранаты Ф-1 и РГ-42.

Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась Департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности Украины и Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.

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