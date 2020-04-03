Полицейские арестовали членов преступной группы, которые вымогали с предпринимателей несуществующий «долг»

Главная » Последние новости » Новости общества » Полицейские арестовали членов преступной группы, которые вымогали с предпринимателей несуществующий «долг» Полицейские арестовали членов преступной группы, которые вымогали с предпринимателей несуществующий «долг»

Закрыть Отправить

Оперативники областного управления стратегических расследований и криминальной полиции, следователи совместно с прокуратурой и при участии спецподразделения КОРД арестовали членов преступной группы, которые требовали с предпринимателей более полумиллиона гривен «долга», информирует enovosty.com/news.

Заручившись поддержкой криминального авторитета, 57-летний мужчина, привлекая двух своих сыновей, организовал «бизнес с выбивания долгов». Запугиванием и избиением они заставляли местных предпринимателей платить деньги.

Во время санкционированных обысков полицейские изъяли 40 000 гривен «долга», наркотические и психотропные вещества, боевую гранату РГД-5 с запалом и патроны к нарезному оружию различного калибра. Всем участниками преступной группировки сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте: Нацполиция задержала преступников, которые отобрали у предпринимателя 100 000 медицинских масок (ВИДЕО)

Граждане, имеющие информацию о совершении преступления или пострадавшие в результате такой деятельности, могут обращаться за помощью по спецлинии «102» или в управление стратегических расследований в Хмельницкой области по телефону: +38 (050) 531-34-68.