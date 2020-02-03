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В Украине проведут Международный авиационно-космический салон «Авиасвит»

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине проведут Международный авиационно-космический салон «Авиасвит»
 
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12-й Международный авиационно-космический салон «Авиасвит-XXI» пройдет в Международном выставочном центре в столице Украины с 13 по 16 октября.

Мероприятие состоится в канун Дня Защитника Украины совместно с XVII Международной специализированной выставкой «Оружие и безопасность — 2020», информирует enovosty.com/news.

Такой формат выставок обусловлен тем, что Украина является одной из немногих стран со своей аэрокосмической отраслью, уровень развития и состояние которой тесно связаны с развитием оборонной промышленности и напрямую влияют на оборонный потенциал страны.

Авиационная и ракетная инженерия является национальной гордостью многих поколений украинцев. Развитие этой приоритетной высокотехнологичной отрасли оказывает положительное влияние на экономическое развитие государства.

Украина — одна из 8-10 стран мира, которые имеют полный цикл развития космических технологий и имеют опыт строительства космодромов.

Украина — одна из немногих стран в мире, которая способна завершить цикл производства авиационной техники.

Украинская военно-транспортная авиация зарекомендовала себя как одна из лучших в мире.

Страна также владеет мощной базой ремонтных, авиационных и моторостроительных предприятий, где в настоящее время переоснащаются производственные линии, а также реализуются программы, направленные на замену российских компонентов.

Украина имеет богатые традиции обучения вместе с большим количеством профессиональных работников и значительным исследовательским потенциалом.

На данный момент авиационная отрасль становится одной из наиболее привлекательных и перспективных для инвестиций в Украину, тогда как авиаперевозки в стране имеют самые высокие темпы роста в Европе.

Источник: Defence-blog


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 39

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