В Кабмине сообщили, что каждому инвестору готовы предложить персональный подход

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В Кабмине сообщили, что каждому инвестору готовы предложить персональный подход и защиту бизнес-интересов

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина имеет огромный потенциал для прорыва и стремительного экономического роста, информирует enovosty.com/news.

Гончарук написал в Telegram, что после встречи с представителями иностранного бизнеса в Брюсселе и проявленного ими интереса осталось впечатление, что Украина сегодня имеет все возможности для прорыва, особенно экономического

Гончарук также отметил, что получил большое количество визиток от предпринимателей, которые заинтересованы инвестировать в IT-отрасль, производственные проекты и научно-исследовательские лаборатории. И каждому из них будет предложен персональный подход, а также защита бизнес-интересов.

Премьер-министр подчеркнул, что главной задачей правительства является создание таких условий, при которых как украинский, так и иностранный инвестор будут чувствовать себя безопасно и надежно. Каждый день команда правительства над этим работает