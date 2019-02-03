РусУкр

Фото недели

Природа как сказка, от украинского фотографа Вячеслава Мищенко

Все фото »

Новости общества

03.02.2019 г.
12:23Митрополит Епифаний официально вступил на престол
12:10Ученые определили факторы человеческого несчастья
10:06В Софии Киевской началась интронизация митрополита Епифания (ВИДЕО)
02.02.2019 г.
18:30Работа на 100 тысяч долларов: интернет-магазин опубликовал вакансию мечты
17:43В Великобритании могут запретить все социальные сети
14:40Определены самые популярные направления учебы у европейских студентов
12:58Определен самый богатый человек в истории
Все новости общества

Аналитика

01.02.2019528

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы
Госреестр избирателей рассказал, как проголосовать не по прописке, у Порошенко прокомментировали увольнение Аласании, а жителям столицы увеличили тарифы ...
01.02.2019655

Венесуэла – страна внутреннего раскола и арена империалистических разборок

Венесуэла – страна внутреннего раскола и арена империалистических разборок
На карте мира вызрел еще один острый внутренний гражданский конфликт, который используют внешние глобальные игроки для империалистических разборок между ...
31.01.20191059

Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев

Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев
Европарламент принял важную резолюцию по Венесуэле, новый опрос показал, за кого готовы голосовать украинцы, а украинская артистка Ани Лорак подала на ...

Последние новости

03.02.2019 г.
13:10 Диетологи назвали продукты, которые могут спровоцировать инсульт
12:23 Митрополит Епифаний официально вступил на престол
12:10 Ученые определили факторы человеческого несчастья
11:27 В Полтаве на ребенка с многоэтажки упала ледяная глыба: девочка впала в кому
10:43 Илон Маск: Все патенты Tesla опубликованы и их можно «добросовестно использовать»
10:06 В Софии Киевской началась интронизация митрополита Епифания (ВИДЕО)
09:42 Нардепы зарегистрировали законопроект о продлении льготной растаможки евроблях
09:14 Масштабный пожар на Лесной в Киеве: возникла угроза обвала строительных конструкций
02.02.2019 г.
21:07 Камера наблюдения запечатлела момент прорыва дамбы в Бразилии (ВИДЕО)
20:52 На дне Черного моря обнаружили "Потерянный флот Гитлера" (ВИДЕО)
20:00 Полезный микс: Медики рассказали о лучшем для здоровья способе пить кофе
19:20 "Это случилось": Стало известно, как будут судить Савченко и Рубана (ВИДЕО)
19:14 Когда боль в горле сигнализирует о смертельной опасности
19:08 Путин окончательно выбрал путь своей страны на дно, - Аnti-colorados
19:00 ТОП-10 самых опасных действующих вулканов в мире
18:30 Работа на 100 тысяч долларов: интернет-магазин опубликовал вакансию мечты
18:10 Йенс Столтенберг высказался о размещении ядерных ракет в Европе
18:06 "В готовности к немедленному применению": РФ перебросила к границе с Украиной батальоны
17:55 Учетная ставка в Украине оказалась самой дорогой в Восточной Европе
17:43 В Великобритании могут запретить все социальные сети
17:20 Скандальная диппереписка: Америка пообещала Венгрии давить на Киев
17:17 Украинская звезда озадачила фанатов вопросом о президентстве
17:13 Выборы-2019: Венский астролог рассказал, какого президента пророчат Украине звезды
16:32 Украинцы придумали хитрость, как сэкономить на электричестве
16:14 Митрополит Епифаний рассказал о последнем форпосте Путина в Украине и конце войны
16:00 Самые модные дни года: Чем украинские звёзды удивили публику (ФОТО)
15:44 Журналист о резонансном деле: Процесс самоуничтожения российской власти запущен
15:05 "Вода на нашу мельницу": Почему на самом деле Трамп очень полезный для Украины
14:52 Украинские военные рассказали о страхах пророссийских боевиков
14:50 "Не ваша территория": почему Россия подрывает села в оккупированном Крыму
14:40 Определены самые популярные направления учебы у европейских студентов
14:37 Выборы-2019: Топовый политик решил не баллотироваться в президенты
14:25 День сурка: Тимка IIІ разочаровал украинцев
14:18 Аваков раскрыл планы Путина по Украине на 2019 год
14:18 Самые ожидаемые смартфоны, которые представят в феврале
14:15 Иран изготовил новую крылатую ракету с дальностью полета 1300 км
14:15 ФСБшники поручили "обработать" жителей на Донбассе. Тымчук поделился деталями
13:44 Определены продукты, которые нельзя употреблять во время простуды
13:40 Фрегаты канадских ВМС получат новейшие разведывательные системы
13:25 Путин заявил, что Россия также выйдет из договора о РСМД, если США сделают это
13:10 Беларусская погранслужба закрыла канал незаконной миграции из Ирака в ЕС
12:58 Определен самый богатый человек в истории
12:47 Названо имя лучшего украинского спортсмена месяца
11:48 Четвертая годовщина смерти Кузьмы Скрябина: подборка самых популярных песен
11:12 В Одессе кандидат в президенты попала в аварию
11:00 Ульяна Супрун: Какие лекарства полностью несовместимы с алкоголем
10:21 Дональд Трамп готов объявить чрезвычайное положение в США
09:45 19-летний украинский моряк-военнопленный мог подхватить гепатит в российской тюрьме, - адвокат
09:20 Над Кубой взорвался метеорит
08:34 Украина готова к закупке высокотехнологичного оружия из США, - Климпуш-Цинцадзе
08:16 ООС: На Донбассе ликвидированы двое боевиков
01.02.2019 г.
22:54 Країна внутрішнього розколу: що відбувається у Венесуелі
22:40 В Киеве стреляли в ребенка
22:00 Tesla планирует выпускать новое транспортное средство
21:40 Минюст объявил новый этап борьбы с неплательщиками алиментов
21:30 Последний месяц зимы: какие изменения ждут украинцев?
21:28 Допинговый скандал: российского атлета лишат золотой медали Олимпиады
21:20 Стали известны маршруты для Hyperloop в Украине
21:16 Мусульман оскорбила надпись на кроссовках Nike (ФОТО)
21:12 Названа причина плохих продаж Windows 10
Все новости »

Ученые определили факторы человеческого несчастья

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые определили факторы человеческого несчастья
 
Печать Отправить на почту

 

 

Эксперты пришли к выводу, что существуют факторы, от которых зависит уровень несчастья человека. Для того, чтобы их определить, было организовано целое исследование.

Исследование проводилось британской консалтинговой группой Oxford Economics и учеными из Национального центра социсследований Британии. Целью стало определение факторов жизни, которые вызывают у людей чувство несчастья, информирует enovosty.com/news.

Опросом было охвачено порядка 8 тыс. жителей Британии. В ходе эксперимента анализировались также эмоции и поведенческие ритуалы респондентов.

Результаты исследования показали, что самыми несчастными являются те, кому часто приходится кушать в одиночестве. Ученые увидели, что тот, кто вынужден/любит ужинать, обедать или завтракать один, чаще испытывает чувство беспокойства.

Помимо этого, несчастными людей делают частые поездки на общественном транспорте, ухудшение погоды, постоянная занятость, проблемы в семье и нехватка сна.

Читайте: Ученые вырастили невероятно сложный искусственный мозг

Исследователи после выявленных результатов решили еще и провести несколько экспериментов, чтобы посмотреть, можно ли бороться с этими факторами несчастья.

Было доказано, что уровень счастья значительно поднимался у тех, кто кушал в окружении семьи или друзей. Также беспокойство пропадало после общения с людьми в реальности, прогулки на природе и увеличения времени на сон.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 219

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Украинская звезда озадачила фанатов вопросом о президентстве
Выборы-2019: Венский астролог рассказал, какого президента пророчат Украине звезды
Выборы-2019: Топовый политик решил не баллотироваться в президенты
Украинская звезда озадачила фанатов вопросом о президентствеВыборы-2019: Венский астролог рассказал, какого президента пророчат Украине звездыВыборы-2019: Топовый политик решил не баллотироваться в президенты
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы
Венесуэла – страна внутреннего раскола и арена империалистических разборок
Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев
В украинских городах на законных основаниях могут поднять триколор
Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019
Brexit превращается в «Санта-Барбару»
Полиция на стреме: как Аваков будет обеспечивать безопасность выборов
Поредевший Давос и «сексуальность» Украины
Резолюция ПАСЕ: Европа поддержала Украину, но русофобы вносят коррективы
Газовая война: может ли Украина выжить без транзита российского газа?
Все статьи


Читайте также

Турчинов анонсировал масштабные учения в Азовском море
 Ученые вырастили невероятно сложный искусственный мозг
Ученые узнали причину постоянного смога над Пекином
 Ученые нашли планету, которая в три раза больше Юпитера
"У них уже по 200 часов налета. Работают на МиГ-29", - молодые пилоты провели масштабные учения на Прикарпатье (ВИДЕО)
 Ученые: Женщины не должны совмещать работу и домашние обязанности
Американские военные начали новую серию совместных учений в Украине
 Ученые нашли новый ген, связанный с ожирением

Армия

Бронетранспортер БТР-3Е1
Бронированный автомобиль KРАЗ-6322 НМРV-А
Боевая машина пехоты Marder (Германия)
Снайперская винтовка калибра 12.7 мм Accuracy International AS50 (Великобритания)
Вся армия    >>

Персоны

Владимир
ПУТИН
Владимир
ПАНИОТТО
Василий
ГАЦЬКО
Евгений
НИЩУК
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Не ваша территория": почему Россия подрывает села в оккупированном Крыму (4249)

Камера наблюдения запечатлела момент прорыва дамбы в Бразилии (ВИДЕО) (3901)

Журналист о резонансном деле: Процесс самоуничтожения российской власти запущен (3339)

Полезный микс: Медики рассказали о лучшем для здоровья способе пить кофе (3194)

"Это случилось": Стало известно, как будут судить Савченко и Рубана (ВИДЕО) (2500)

Украинские военные рассказали о страхах пророссийских боевиков (2411)

Митрополит Епифаний рассказал о последнем форпосте Путина в Украине и конце войны (2387)

Путин окончательно выбрал путь своей страны на дно, - Аnti-colorados (2363)

Выборы-2019: Венский астролог рассказал, какого президента пророчат Украине звезды (1993)

Работа на 100 тысяч долларов: интернет-магазин опубликовал вакансию мечты (1941)


От похищения Майкла Джексона до крупного мошенничества: удивительная история воскресшего украинского коррупционера

Окно в Китай: безвизовый Хайнань

«Два туза против России», уникальные кадры Крымского моста и важный шаг по укреплению национальной безопасности: Лучшие посты блогосферы

Рейтинг YouTube: ТОП-10 самых популярных видео военной тематики за апрель

Рейтинг YouTube на 15 мая: ТОП-10 лучших лайфхаков месяца

Картофельная монета, треш и угар Батьки и «собака-министра посылака»: Лучшее из блогосферы

ТОП-10 самых дорогих яхт в мире

Боевик, майнящий биткоины в монастыре МП и сырники с хлоридом кальция от Тимошенко: Лучшие посты блогосферы

Преступление века, день «Ольхи» и подготовка к лету по Ким Чен Ынски: Самое «жаркое» из блогосферы

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 