Ученые определили факторы человеческого несчастья

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Эксперты пришли к выводу, что существуют факторы, от которых зависит уровень несчастья человека. Для того, чтобы их определить, было организовано целое исследование.

Исследование проводилось британской консалтинговой группой Oxford Economics и учеными из Национального центра социсследований Британии. Целью стало определение факторов жизни, которые вызывают у людей чувство несчастья, информирует enovosty.com/news.

Опросом было охвачено порядка 8 тыс. жителей Британии. В ходе эксперимента анализировались также эмоции и поведенческие ритуалы респондентов.

Результаты исследования показали, что самыми несчастными являются те, кому часто приходится кушать в одиночестве. Ученые увидели, что тот, кто вынужден/любит ужинать, обедать или завтракать один, чаще испытывает чувство беспокойства.

Помимо этого, несчастными людей делают частые поездки на общественном транспорте, ухудшение погоды, постоянная занятость, проблемы в семье и нехватка сна.

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Исследователи после выявленных результатов решили еще и провести несколько экспериментов, чтобы посмотреть, можно ли бороться с этими факторами несчастья.

Было доказано, что уровень счастья значительно поднимался у тех, кто кушал в окружении семьи или друзей. Также беспокойство пропадало после общения с людьми в реальности, прогулки на природе и увеличения времени на сон.