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Рука Байдена и противодействие фейкам и пропаганде: Реакция общества на санкции против каналов Медведчука

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Санкции против телеканала вызвали сильнейший ажиотаж в обществе

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против народного депутата из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и соратника пророссийского политика Виктора Медведчука Тараса Козака и восьми юридических лиц. Санкции предусматривают блокировки телеканалов «112 Украина», NewsOne, Zik, юридическим владельцем которых является Козак. Это решение оказалось очень спонтанным даже для самих работников каналов, потому вызвали бурю обсуждений в обществе. Под постом Офиса президента о санкциях – много комментариев в поддержку Зеленского, но кто-то видит и «руку» нового президента США Джо Байдена, информирует enovosty.com/news.

Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik стоит расценивать как «эффективное противодействие фейкам»:

«Понятно, что санкции по телеканалам господина Медведчука — это вовсе не о медиа и не о свободе слова. Это только об эффективном противодействии фейкам и чужеродной пропаганде. Это о том, что не делалось на протяжении всех прошедших лет, когда данный медийный пузырь только разрастался. Когда при молчаливом попустительстве, а иногда и при активном содействии прошлой власти этот пропагандистский пул сформировался, окреп и стал активно «убивать» наши ценности «, — заявил Подоляк.

По его словам, санкции — это закономерный ответ на «ежедневные информационные и пропагандистские атаки на государство со стороны тех, кто играет в чужие интересы и в чужую игру».

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Рука Байдена и противодействие фейкам и пропаганде: Реакция общества на санкции против каналов Медведчука

Своим мнением поделился также инвестбанкир из Dragon Capital Сергей Фурса:

«Телеканалы Медведчука были не про свободу слова. Не про стандарты журналистики. Это была чистой воды антиукраинская пропаганда. Именно антиукраинская. А не антизеленская или антипорошенковская, например.

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И сделать это нужно было давно. Уже давно были вопросы «почему оно работает». С того самого момента как в метро начали раздавать газету «Вести». Потом появились каналы. Один за другим. Безумие. Во время войны с Россией в украинском телевизионном пространстве присутствуют агитаторы России. Это нонсенс. Это ненормально. И очень давно непонятно «почему это терпят» и «неужели у власти нет инструментов».

Оказалось, что есть. Оказалось, что все просто. Было бы желание. И та самая пресловутая политическая воля. Наконец то она появилась. Через решение РНБО. Которое, говорят, не поддержал спикер Разумков. Что ж, можно вывести человека из молодых регионов. Но нельзя вывести регионала из человека.

Можно любить или не любить Зеленского. А особенно политика Зеленского. Но сейчас речь идет не о человеке, а о защите национальных интересов. Зеленский против Медведчука, Зеленский против Коломойского и т д, это не про личности, это про национальные интересы. Это про поддержку нашего государства в борьбе с агрессором и с олигархами. Когда президент не отстаивает интересы государства его надо критиковать. Любого президента. Когда президент отстаивает национальные интересы, его надо поддержать. Любого президента», — написал Фурса.

Рука Байдена и противодействие фейкам и пропаганде: Реакция общества на санкции против каналов Медведчука

В свою очередь, экс-нардеп и член набсовета Укрзализниці Сергей Лещенко также говорит о «влиянии» беседы Блинкен-Кулеба и пишет, что санкции специально ввели в момент, когда президент РФ Владимр Путин «ослаблен» протестами из-за заключения оппозиционера Алексея Навального.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 798

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