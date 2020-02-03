Контрразведка СБУ задержала участника террористической организации «ДНР» (ВИДЕО)

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Контрразведчики СБ Украины задержали участника террористической организации «ДНР»

Контрразведчики СБ Украины задержали в районе проведения операции Объединенных сил бывшего боевика незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР», который 6 лет находился в общегосударственном розыске. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Славянска добровольно вступил в так называемую «славянскую бригаду народной милиции ДНР». Там он находился на «должности» заместителя командира одного из взводов террористов. Известно, что в составе бандформирования «Тайфун» боевик противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

В 2016 году боевик покинул ряды террористов и уехал в РФ на заработки. В результате спецоперации СБУ злоумышленник был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на таможенном пункте пропуска «Меловое»

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В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. Сейчас задержанный дает показания об участии в составе террористической организации. Мероприятия по задержанию проводились совместно с сотрудниками Нацполиции и Государственной пограничной службы.