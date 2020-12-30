Хорватию накрыла новая волна землятресений

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Хорватию утром всколыхнули три новых землетрясения

В среду утром еще три землетрясения всколыхнули Хорватию, которая переживает толчки третьи сутки подряд. Об этом сообщает Vecernji List, информирует enovosty.com/news.

Мощность землетрясений составила 4,7, 4,8 и 3,9 балла по шкале Рихтера. Эпицентр первого землетрясения, произошедшего в 6:15 утра, находился в 12 километрах к юго-западу от Сисака и залег на глубине 8 километров.

Его сильно почувствовали жители Петрини, которая накануне наибольше пострадала от стихийного бедствия, а также Загреба, Большой Горицы и Карловаца. За ним в 6:26 утра состоялось второе сильное землетрясение силой 4,8 балла, а затем было немного слабее — 3,9. После этого многие граждане вышли на улицы Сисака.

После разрушительного землетрясения во вторник многие жители Петрини, Сисака и окрестностей провели ночь под открытым небом, греясь у огня. Некоторые ночевали в машинах и мокрых от дождя палатках. «Доброе утро, нам не хорошо. Сегодня утром в 6:15 нас поразило третье, если не четвертое землетрясение — короче, но сильнее. Все, что еще не упало, падает из руин Петрини», — прокомментировал стихию Даринко Думбович, мэр Петрини.

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