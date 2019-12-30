В Кабмине рассказали, как теперь можно будет решать споры вне суда
В Кабмине сообщили, что споры и конфликты теперь можно будет решать вне суда
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что все конфликты и споры теперь можно будет решать вне суда, информирует enovosty.com/news.
Гончарук сообщил, что Кабмин утвердил законопроект «О медиации», согласно которому внесудебное разрешение споров можно будет осуществлять при помощи специального посредника — медиатора.
Премьер-министр подчеркнул, что данное решение значительно уменьшит время и цену судебных процедур для населения и бизнеса. Особенно это может быть полезно малому и среднему бизнесу
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