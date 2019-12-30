В Кабмине рассказали, в каких городах снизят тарифы на тепло

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В Кабмине рассказали, в каких городах снизят тарифы на тепло

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что к уменьшению тарифов на тепло присоединились еще несколько украинских городов, что позволит снизить сумму в платежках на треть, информирует enovosty.com/news.

Гончарук сообщил, что жители Луцка, Днепра, Мариуполя, Житомира, Кривого Рога, Белой Церкви, Бучи, Обухова и других городов теперь смогут сэкономить почти треть от размера суммы в старых платежках

В то же время, премьер-министр подчеркнул, что местные власти, к сожалению, еще не везде пересчитали тарифы. Гончарук призвал власти всех городов Украины осуществить все необходимое, чтобы стоимость тепла в платежках снизилась уже с января 2020 года

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