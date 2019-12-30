Контрразведка СБУ блокировала незаконные поставки вооружения в горячие точки на Ближнем Востоке
Контрразведка СБУ блокировала незаконные поставки вооружения в страны, находящиеся под действием санкций
Контрразведка СБУ блокировала незаконные поставки украинского вооружения в горячие точки на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, информирует enovosty.com/news.
СБУ блокировала деятельность международной группировки, которая прикрывала финансирование незаконных операций по приобретению в Украине товаров военного назначения. Вооружение шло в страны, которые находятся под действием санкций.
Группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам на Ближний Восток. Для сокрытия противоправных действий злоумышленники задействовали ряд фиктивных фирм из Украины, Ирана, Турции, стран Балтии. Также финансирование шло через оффшоры.
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Дельцы обходили закон используя финансово-расчетную систему «хавала» — незаконную альтернативу официальным платежным системам.
Во время обысков в филиалах «хавалы» в столичном регионе и в Днепропетровской области, правоохранители изъяли финансовую документацию, печати и бланки иностранных фирм, ключи доступа к системам клиент-банк, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства. Также выявлено почти $600 000 и 235 000 евро. Сейчас часть участников преступной схемы задержана. Продолжается следствие.