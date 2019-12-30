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Киберполиция блокировала деятельность мошеннического call-центра

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Сотрудники Киберполиции блокировали деятельность мошеннического call-центра

Сотрудники Киберполиции блокировали деятельность мошеннического call-центра с еженедельным оборотом в 3 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Украины, информирует enovosty.com/news.

Офисы мошенников размещались действовали на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Ежедневно их сотрудники имели более сотни контактов с клиентами. Используя методы психологического воздействия, они выманивали деньги граждан.

Представляясь сотрудниками службы безопасности банка, работники мошеннического офиса выманивали у граждан информацию о данных cvv-кода, номера карты, пин-код и тому подобное.

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Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее подготовленной инструкции. Кроме того, ежемесячно все сотрудники call-центра проходили соответствующие тренинги и имели инструкции для общения с клиентами четырьмя различными языками.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 455

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