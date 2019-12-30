Александр Момот рассказал о перспективах применения криптовалюты

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Билеты на Чемпионат Европы по футболу будут продаваться на блокчейне. Организация UEFA заключила партнерство с криптокошельком AlphaWallet в рамках подготовки к Чемпионату Европы 2020 года

С вопросом относительно того, насколько данная практика будет успешной и поможет ли она официально в мире запустить криптовалюту в качестве денежного средства “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, руководителю стартапа “REMME” Александру Момоту, информирует enovosty.com/news.

Александр Момот сообщает, что скорее всего, это просто пиар-повод для того, чтобы рекламировать свои бренды

«В данный момент, мне кажется, что платежное средство — это не самое популярное применение криптовалюты. Потому что биткоин скорее работает как «цифровое золото» и как средство сбережения. И в этом плане он максимально эффективен. И это лучший способ там сберегать

Для того, чтобы использовать его как платежное средство или любую другую криптовалюту, то для этого еще, во-первых, не достаточно инфраструктуры, а, во-вторых, это достаточно сложно для большинства людей. Мне кажется, что еще должно пройти очень много времени для того, чтобы криптовалюты стали основным средством. Гораздо проще сберегать деньги в биткоине и выводить себе через какое-то время нужную сумму. И потом менять полученные биткоины на фиат.

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Поэтому, как пиар-повод — это очень хорошая новость. Но, скорее всего, массовое принятие криптовалюты в качестве платежного средства потребует еще многих лет», — сообщает Александр Момот