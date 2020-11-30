СБУ блокировала поставку контрафактных авиазапчастей к вертолетной технике

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СБУ блокировала поставку контрафактных авиазапчастей к вертолетной технике

Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм поставки контрафактных авиазапчастей и оборудования к вертолетной технике, используемой при проведении агрохимических работ в нашей стране. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку должностные лица одного из государственных авиационных предприятий на Тернопольщине. Чиновники действовали в сговоре с менеджментом подконтрольной коммерческой структуры. Злоумышленники незаконно списывали, демонтировали и вывозили с территории госпредприятия авиационные узлы и агрегаты, установленные на вертолетах Ми-2.

Чтобы «прикрыть» сделки, должностные лица фальсифицировали техническую документацию на незаконно отчужденное авиационное оборудование. Учитывая, что некоторые элементы оборудования находились в неудовлетворительном техническом состоянии, злоумышленники вносили фиктивные данные о проведенных ремонтных работ и ресурсном восстановлении.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников, причастных к сделке, осуществлялись сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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