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СБУ блокировала поставку контрафактных авиазапчастей к вертолетной технике

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ блокировала поставку контрафактных авиазапчастей к вертолетной технике
 
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СБУ блокировала поставку контрафактных авиазапчастей к вертолетной технике

Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм поставки контрафактных авиазапчастей и оборудования к вертолетной технике, используемой при проведении агрохимических работ в нашей стране. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку должностные лица одного из государственных авиационных предприятий на Тернопольщине. Чиновники действовали в сговоре с менеджментом подконтрольной коммерческой структуры. Злоумышленники незаконно списывали, демонтировали и вывозили с территории госпредприятия авиационные узлы и агрегаты, установленные на вертолетах Ми-2.

Чтобы «прикрыть» сделки, должностные лица фальсифицировали техническую документацию на незаконно отчужденное авиационное оборудование. Учитывая, что некоторые элементы оборудования находились в неудовлетворительном техническом состоянии, злоумышленники вносили фиктивные данные о проведенных ремонтных работ и ресурсном восстановлении.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников, причастных к сделке, осуществлялись сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 118

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