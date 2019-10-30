СБУ разоблачила агента ФСБ

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Сотрудники СБУ разоблачили агента ФСБ

Сотрудники СБУ поймали агента ФСБ, — сообщает пресс-центр СБУ на странице в Facebook , информирует enovosty.com/news.

Агент вражеских спецслужб втирался в доверие к военным и собирал секретную информацию. Оперативники и следователи СБ Украины установили, что украинец был завербован кадровым офицером ФСБ РФ на территории страны-агрессора. За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передачи разведывательной информации по обороноспособности Украины.

Для получения документов с ограниченным доступом он устанавливал контакты с военнослужащими ВС Украины. Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и каналы связи. За государственную измену агенту грозит до 15 лет за решеткой.

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