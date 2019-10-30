Дубилет рассказал о последствиях отмены трудовых книжек
Дмитрий Дубилет сообщил, что после отмены обязательного ведения трудовых книжек работодатель обязан будет просить у сотрудников паспорт и ИНН
Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что после отмены положения об обязательном ведении трудовых книжек работодатель обязан будет просить у сотрудников паспорт и индивидуальный налоговый номер, информирует enovosty.com/news.
Дубилет подчеркнул, что можно будет попросить у работодателя сделать запись в трудовой книжке и поставить печать. Однако предприятие уже не обязано хранить трудовые книжки в отделе кадров или требовать их у соискателя.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Дубилет сказал, что в ближайшее время вряд ли получится отменить больничные. > По мнению министра Кабмина, можно будет создать электронный учет больничных листов, что минимизирует риски по их подделке. Дубилет подчеркнул, что из-за фейковых больничных государство и работодатели тратят лишние денежные средства на выплаты. Читайте: Как правильно найти работу в социальных сетях
По мнению министра Кабмина, можно будет создать электронный учет больничных листов, что минимизирует риски по их подделке. Дубилет подчеркнул, что из-за фейковых больничных государство и работодатели тратят лишние денежные средства на выплаты.
Читайте: Как правильно найти работу в социальных сетях