Дубилет рассказал о последствиях отмены трудовых книжек

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Дмитрий Дубилет сообщил, что после отмены обязательного ведения трудовых книжек работодатель обязан будет просить у сотрудников паспорт и ИНН

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что после отмены положения об обязательном ведении трудовых книжек работодатель обязан будет просить у сотрудников паспорт и индивидуальный налоговый номер, информирует enovosty.com/news.

Дубилет подчеркнул, что можно будет попросить у работодателя сделать запись в трудовой книжке и поставить печать. Однако предприятие уже не обязано хранить трудовые книжки в отделе кадров или требовать их у соискателя.