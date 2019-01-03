В Карпатах сотрудники лесхоза спасли сбежавшего из финского зоомузея ястреба

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Сотрудники Кутского лесного хозяйства обнаружили в Карпатах пернатого гостя из Финляндии.

Об этом передает пресс-служба Ивано-Франковского облуправления лесхоза, информирует enovosty.com/news.

В ведомстве заявили, что накануне праздничных дней лесники заметили среди деревьев ослабленного ястреба (вид: Ястреб большой). Мастера лесхоза также увидели на ноге птицы пометку зоомузея Финляндии.

Сейчас ястреба отогрели и откормили. Он находится под присмотром сотрудников Кутского лесхоза. Скоро хищника планируют отправить на профессиональный ветосмотр в клинику.

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О найденном ястребе лесники сообщили в Общество защиты пернатых и Центр кольцевания птиц. Помимо этого, был отправлен запрос в Хельсинки.

Размер найденной птицы – немного массивнее серой вороны. Данный вид проживает в европейских, азиатских и североамериканских регионах. Он является хищником, поедает других пернатых. Живет преимущественно в хвойных и лиственных лесопосадках.

Охота на ястребов запрещена. Эти птицы охраняются законом и исключены из перечня вредных. В Европе в 70-х годах даже начали кампанию по восстановлению Ястреба большого. Добавим, что малочисленность этих пернатых привела к тому, что в городах и селах сильно возросла популяция голубей и ворон.