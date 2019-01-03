Папа Римский принял участие в цирковом номере (ВИДЕО)

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Папа Франциск поддержал выступление циркачей своим участием в нем. Это произошло во время генеральной аудиенции.

2 января 2019 года Папа Римский в Ватикане устроил генеральную аудиенцию. В ней участвовало 20 кубинский циркачей из Circo Cuba, информирует enovosty.com/news.

Артисты подготовили яркие костюмы и эффектные трюки. Их выступление в зале Павла IV сопровождали зажигательные ритмы сальсы.

Во время циркового представления Папа Римский вел себя очень непринужденно: он часто улыбался и аплодировал артистам.

В один из моментов шоу к Франциску подбежал циркач. Артист раскрутил на пальце мяч для футбола и предложил Папе Римскому продемонстрировать этот же трюк. Франциск, недолго думая, поднял свой палец вверх.

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Справка. Франциск является 266-м Папой Римским. Он был избран в 2013 году. Франциск прославился своей простотой и состраданием простым людям. В 2014 году он позволил разместить в Ватикане бесплатные кабинки для принятия душа. Таким образом, бездомные люди в любой момент могут помыться прямо на площади Святого Петра. Подобные кабинки также активно устанавливают по всему Риму.

Также Папа Римский усердно критикует тех священников, которые не хотят крестить детей, рожденных вне брака. Франциск утверждает, что одинокая мама, решившая подарить жизнь ребенку, достойна уважения.