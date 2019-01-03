Определен самый популярный пользователь Instagram

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На Instagram-страницу Криштиану Роналду подписку оформили более 150 млн интернет-пользователей. Поэтому именно он добыл титул самого известного человека соцсети.

Первым, кто собрал 150 млн подписчиков в соцсети Instagram, стал известный футболист-португалец Роналду. Невероятно, но ему удалось обогнать Селену Гомес (143 млн подписчиков) и даже Ариану Гранде (140 млн подписчиков), информирует enovosty.com/news.

На аккаунты же Неймера и Месси подписалось 108 и 105 млн фолловеров соответственно.

В fashion-индустрии самой известной личностью Instagram стала Ким Кардашьян. На ее аккаунт подписаны почти 124 млн человек. Ее сестры не сильно отстали: Кайли собрала 122-миллионную армию поклонников, а Кендалл – 101-миллионную.

Отметим, что размещение рекламы на странице Кайли — самое дорогостоящее. Один пост обойдется в миллион долларов США. Второй по стоимости рекламы — аккаунт Селены Гомес (800 тыс. долларов за одну рекламу), третий – Роналду (одна рекламная запись — 720 тыс. долларов).

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Недавно Криштиану Роналду показал в Instagram невероятно милый рождественский семейный снимок. Футболист «залил» в Сеть фото, на котором он запечатлен со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми. Праздничные костюмы малышей не оставили подписчиков равнодушными. Снимок моментально собрал миллионы комментариев.