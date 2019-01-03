Назвали точное местонахождение райского сада Эдем

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Ученые сделали сенсационное заявление. Им удалось обнаружить приблизительное местонахождения Эдемского сада. С их слов стало известно, что он размещен в Ираке.

Специалисты долго изучали всевозможные источники, пока не сошлись на одном — Эдемский сад скорее всего находится в районе болот Ахвара. Отметим, что эта область считается самой удивительной экосистем мира. Эти болота расположены на юге-востока Ирака, информирует enovosty.com/news.

Добавим, что этот регион, который пересекает Иран и Кувейт, находится под охранной всемирного наследия ЮНЕСКО. На этих землях находятся поселения, которые датируются 4 и 3 тысячелетием до нашей эры. Ученые подчеркивают, что именно в этот период наша планета больше всего видоизменялась.

Реки Тигр и Ефрат пополняют водой эти болота. Один из авторов исследования, эксперт Джон Моррис, который работает в Институте креационных исследований уверен, что именно в этой точке когда-то находился сад Эдем.

Об этом удивительном месте можно прочитать во второй главе Библии. Добавим, что там речь идет об Эфиопии и приводится факт, что сад разделяли четыре речки, в том числе и Евфрат. Именно это и позволило ученым сделать вывод, что Эдемский сад находился в долине рек Тигр-Евфрат.