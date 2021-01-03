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Курьез: Будущая первая леди США Джил Байден сломала хлопушку в прямом эфире (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Курьез: Будущая первая леди США Джил Байден сломала хлопушку в прямом эфире (ВИДЕО)
 
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Курьез во время новогоднего интервью произошел с будущей первой леди США.

Жена новоизбранного президента США Джо Байдена Джилл попыталась взорвать хлопушку в прямом эфире новогодней передачи Rockin Eve, но потерпела неудачу.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter-аккаунте программы.На нем — интервью Байдена и его жены, которое было показано на Таймс-сквер в Нью-Йорке в канун Нового года.

Президентская чета планировала закончить свое новогоднее видеообращение эффектным взрывом конфетти, однако Джилл не справилась с хлопушкой. Джилл Байден попыталась взорвать хлопушку, однако она не сработала и разломалась пополам. Байден и телеведущий со смехом отреагировали на небольшой конфуз будущей первой леди.

Пользователи соцсетей нашли это милым, а некоторые пошутили, что во всём виноват Китай, ведь большинство новогодних хлопушек делают именно в Китае.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 260

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