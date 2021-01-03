Курьез: Будущая первая леди США Джил Байден сломала хлопушку в прямом эфире (ВИДЕО)
Курьез во время новогоднего интервью произошел с будущей первой леди США.
Жена новоизбранного президента США Джо Байдена Джилл попыталась взорвать хлопушку в прямом эфире новогодней передачи Rockin Eve, но потерпела неудачу.
Соответствующее видео опубликовано в Twitter-аккаунте программы.На нем — интервью Байдена и его жены, которое было показано на Таймс-сквер в Нью-Йорке в канун Нового года.
Президентская чета планировала закончить свое новогоднее видеообращение эффектным взрывом конфетти, однако Джилл не справилась с хлопушкой. Джилл Байден попыталась взорвать хлопушку, однако она не сработала и разломалась пополам. Байден и телеведущий со смехом отреагировали на небольшой конфуз будущей первой леди.
Пользователи соцсетей нашли это милым, а некоторые пошутили, что во всём виноват Китай, ведь большинство новогодних хлопушек делают именно в Китае.
Joe Biden’s achievements summed up in 6 seconds.#FuckingLosers pic.twitter.com/XHXWACfRCt
— Uncensored USA 🇺🇸 (@CarlosSimancas) January 1, 2021