Китайские исследователи потратят 130 миллионов долларов на изучение человеческой души

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В Китае хотят создать уникальный прибор, который смог бы детально отследить изменения, происходящие с человеком во время смерти.

На данный момент существование души не доказано. Однако есть ученые, которые намерены найти загадочную субстанцию, информирует enovosty.com/news.

Китайские ученые из Шэньчжэня планируют создать детальный сканер мозга. С его помощью они намерены обнаружить душу. На разработку устройства исследователи планируют потратить 130 млн долларов. Ученые сообщают, что их аппарат станет самым детализированным на Земле МРТ.

Специалисты рассказали, что их сканер будет работать благодаря методу ядерного магнитного резонанса и сможет отслеживать каждый нейрон в человеческом мозгу. Они надеются, что с помощью своего революционного МРТ смогут найти доказательства существования души и навсегда изменить понимание смерти.

Добавим, что с древних времен человечество пыталось «поймать душу». Но ни алхимикам, ни ученым, ни мистикам сделать это не удалось.

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Лишь в 1907 году врач из США Дункан Макдугалл создал кровать для смертельно больных пациентов, являющуюся очень чувствительными весами. Во время его эксперимента на ней скончались несколько десятков людей. Он заметил четкую тенденцию: каждый раз, когда на ложе умирал человек, он терял в весе 21 грамм. Таким образом, Макдугалл пришел к выводу, что это вес человеческой души.