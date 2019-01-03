Что на самом деле произошло на перевале Дятлова?

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С того рокового момента, когда на одном уральском перевале погибла группа туристов во главе с руководителем Дятловым прошло уже 60 лет. Много было снято документальных фильмов и написано книг про это происшествие .

Многие люди до сих пор не могут понять, почему эксперты уже сколько времени не теряют интерес к этой истории. Один из специалистов Олег Архипов считает, что в этом происшествие есть очень много причинно-следственных связей. Ему кажется, что кто-то специально это все организовал. Он добавляет, что советские чиновники дали распоряжение прекратить расследование в то время. Но после распада СССР, когда многие секретные документы стали известны общественности, новой информации об случившимся не появилось, информирует enovosty.com/news.

Эксперт отмечает, что в этой истории присутствуют и мистическая сторона. Вторая группа студентов, которая располагалась недалеко от группы Дятлова, в ту роковую ночь видела, как огненный шар убил молодых людей. Добавим, что вторая группа туристов не могла подняться на перевал и следить за кем-то. Возможно, плазмоиды и стали причиной смерти.

Еще один эксперт Валентин Дегтерев не исключает возможности, что ядерный взрыв стал причиной гибели группы туристов. Он добавил, что на личных вещах людей обнаружили следы радиации. Также уфолог добавляет, что был найден блокнот с кровью одной из туристки. Он хочет узнать или были в крови следы радиации или яда.