Правительство планирует усиленно развивать туризм

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Правительство планирует как увеличивать возможности внутреннего туризма, так и привлекать больше иностранных туристов.

В Программе деятельности правительства сообщается, что Кабмин планирует развивать как внутренний, так и внешний туризм

Правительство планирует повышать туристическую привлекательность украинских регионов, создавать уникальные бренды и запускать внешние и внутренние программы по развитию туризма. В программе сообщается, что Украина богата историческими и природными объектами, которые могут быть очень привлекательными для миллионов туристов со всего мира. Прогнозируется, что количество туристов в течение пяти лет будет увеличиваться минимум на 500 тысяч ежегодно, информирует enovosty.com/news.

В программе также сообщается, что важным фактором для усиления туризма является присоединение к уже имеющимся сетям европейских туристических маршрутов. Интеграция вокруг истории, туристических достопримечательностей, культурного наследия создаст возможность для эффективного сотрудничества громад с инвесторами и бизнесом.

Также в правительственной программе предусматривается внедрение специальным программ, стимулирующих школьников и студентов путешествовать по Украине.

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