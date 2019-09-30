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Киберполиция пресекла деятельность хакеров, перерегистрировавших арестованное имущество

Главная » Последние новости » Новости общества » Киберполиция пресекла деятельность хакеров, перерегистрировавших арестованное имущество
 
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Киберполиция пресекла деятельность хакеров, организовавших масштабную схему перерегистрации арестованного имущества

Сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины пресекли деятельность преступной группировки, организовавшей масштабную схему перерегистрации арестованного имущества, информирует enovosty.com/news.

Злоумышленники рассылали на электронные адреса должностных лиц, имевших доступ к государственным реестрам, письма, содержащие вложенный файл с вредоносным программным обеспечением (вирусом). При активации файла вирус инфицировал компьютер и предоставлял злоумышленникам доступ к информации, в которой содержались электронный цифровой ключ и пароль пользователя. При этом, все письма маскировались: они были отправлены якобы от имени государственных учреждений или использовали реальные электронные почты инфицированных ранее компьютеров.

Имея доступ к Государственному реестру прав собственности на недвижимое имущество и Государственному реестру обременений движимого имущества, злоумышленники вносили заведомо поддельные сведения об отмене запретов отчуждения движимого и недвижимого имущества в интересах других лиц. В дальнейшем собственность продавалась. Таким образом им удалось реализовать более тысячи объектов движимого и недвижимого имущества.

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Для конспирации своих действий, злоумышленники проводили все противоправные действия в лесополосе, недалеко от города Киева. В лесу они имели тайник, где хранились ноутбук и мобильный телефон, который использовали для обеспечения доступа к сети интернет. В то же время, каждый раз они использовали различные сим-карты, которые уничтожались после одноразового использования.

Проведено более 40 одновременных обысков. Участникам преступной группы объявлено о подозрении. Ущерб государству устанавливается. По предварительной оценке, ущерб может достигать сотен миллионов гривен.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 40

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