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Александр Охрименко рассказал о возможности увеличения инвестиций в украинскую экономику

Главная » Последние новости » Новости общества » Александр Охрименко рассказал о возможности увеличения инвестиций в украинскую экономику
 
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что украинская экономика для достижения увеличения роста валового внутреннего продукта на 40% в ближайшие пять лет должна привлечь инвестиционные ресурсы в сумме 50 млрд долл

С вопросом относительно реальности привлечения инвестиций в размере 50 млрд долл за пять лет “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.

Александр Охрименко сообщает, что за время существования независимой Украины общий объем прямых зарубежных инвестиций, пришедших в Украину, составил 62 млрд долл

«То есть это за 28 лет. А за пять лет привлечь 50 млрд долл практически нереально. Например, в прошлом году размер прямых зарубежных инвестиций составил 2,4 млрд долл. Конечно, были случаи и немного больше. Можно вспомнить и обещания Наталии Яресько, которая обещала привлечь 70 млрд долл. Но это все не более, чем пиар и этот показатель вряд ли будет достигнут», — сообщает эксперт


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 78

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