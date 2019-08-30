Киберполиция разоблачила мошенников, продававших личную информацию граждан на хакерских форумах

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Сотрудники Киберполиции разоблачили мошенников, получавших несанкционированный доступ к персональным данным граждан и впоследствии продававших личную информацию на хакерских форумах

Сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины разоблачили двух молодых людей, получавших несанкционированный доступ к персональным данным граждан, информирует enovosty.com/news.

Злоумышленники модифицировали вредоносное программное обеспечение. Используя вирус они получали полный доступ к компьютерам пользователей и персональной информации граждан. В дальнейшем — продавали ее на теневых хакерских форумах. Для анонимизации своих действий злоумышленники использовали криптовалюту и запрещенные в Украине платежные системы.

На их компьютерах обнаружено более 200 000 доступов к удаленным серверам, учетных записей социальных сетей, электронных почтовых сервисов пользователей сети интернет. Среди пострадавших граждане Украины, Франции, Германии и других стран мира. Их учетные записи были взломаны для последующей продажи.

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