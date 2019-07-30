СБУ разоблачила механизм финансирования боевиков на Донбассе

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Сотрудники СБУ разоблачили механизм финансирования боевиков на Донбассе

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования боевиков террористической организации «ЛНР», — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Представители украинской спецслужбы установили, что на временно оккупированной территории Луганской области участники незаконных вооруженных формирований зарегистрировали «предприятие-двойник» на базе целостного имущественного комплекса завода железнодорожного машиностроения. Изготовленную промышленную продукцию злоумышленники незаконно вывозили в РФ через временно неконтролируемый участок государственной границы.

Из полученных доходов представители фирмы-двойника платили налоги в бюджет так называемой «ЛНР». В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства руководителям предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. Также по материалам СБУ в отношении российских контрагентов захваченного террористами машиностроительного предприятия решением Совета национальной безопасности и обороны применены специальные санкции и ограничительные меры. Продолжаются следственные действия.