СБУ разоблачила механизм финансирования боевиков на Донбассе
Сотрудники СБУ разоблачили механизм финансирования боевиков на Донбассе
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования боевиков террористической организации «ЛНР», — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.
Представители украинской спецслужбы установили, что на временно оккупированной территории Луганской области участники незаконных вооруженных формирований зарегистрировали «предприятие-двойник» на базе целостного имущественного комплекса завода железнодорожного машиностроения. Изготовленную промышленную продукцию злоумышленники незаконно вывозили в РФ через временно неконтролируемый участок государственной границы.
Из полученных доходов представители фирмы-двойника платили налоги в бюджет так называемой «ЛНР». В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства руководителям предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. Также по материалам СБУ в отношении российских контрагентов захваченного террористами машиностроительного предприятия решением Совета национальной безопасности и обороны применены специальные санкции и ограничительные меры. Продолжаются следственные действия.