Нефедов рассказал, когда заработает новая таможня

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Максим Нефедов сообщил, что новая таможня должна быть создана до конца сентября этого года

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов сообщил, что новая таможня должна быть полностью создана до конца сентября этого года, а все сотрудники таможни будут проходить специальную подготовку, информирует enovosty.com/news.

Нефедов сообщил, что на данный момент в новой таможне он пока единственный работник, а для будущих сотрудников таможни будет проведен специальный курс адаптации.

Нефедов также отметил, что участие им в учебной программе, организованной политсилой «Слуга народа» вместе с Киевской школой экономики для новых народных депутатов, очень важно для депутатов и если народные избранники будут работать эффективнее, то это будет лучше не только для всей страны, но и для реформы таможни

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Напомним, ранее сообщалось, что 6 марта Кабинет министров принял решение о реформировании фискальной службы, разделив ее на Государственную таможенную и Государственную налоговую службы, а 5 июля Кабмин назначил Максима Нефедова председателем Государственной таможенной службы.