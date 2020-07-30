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Нацполиция блокировала каналы торговли людьми

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Нацполиция блокировала каналы торговли людьми, которые занимались переправкой украинок в Турцию

С начала 2020 года сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева блокировали деятельность пяти преступных групп, которые занимались организацией пересечения гражданками границ Украины с последующей сексуальной эксплуатацией в Турции, информирует enovosty.com/news.

Также правоохранители установили лиц, осуществлявших торговлю новорожденными детьми на территории Украины, России и Китайской Народной Республики.

Нацполиция блокировала каналы торговли людьми

По результатам работы подразделения в данном направлении зарегистрировано 26 уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования 6 лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 130

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