Австралийцы создали чай со вкусом пива

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В Австралии изобрели новый вид чая. По вкусовым характеристикам новый напиток напоминает пиво. В состав каждой партии помимо цейлонского чая, входит еще и хмель.

В Австралии пивная корпорация Victoria Bitter занялась производством оригинального чая. Пивовары создали пакетированный безалкогольный напиток со вкусом пива. В его состав входит цейлонский час и хмель, информирует enovosty.com/news.

Сотрудники Victoria Bitter заявили, что новый сорт чая отлично подойдет к любому столу. По их мнению, его можно употреблять даже за завтраком. Стоит отметить, что чай не только пахнет пивом, но и имеет его вкус.

Новый напиток появился в продаже вчера, 29 июля. Уже в первой половине понедельника покупатели раскупили более 50% товара.

Victoria Bitter приурочили создание нового сорта чая к турниру по крикету Ashes. В августе на нем будут соревноваться команды Австралии и Британии. Разработчики напитка таким образом призывают «бойкотировать исконный британский завтрак и пить чай со вкусом пива».

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Сотрудники пивоварни добавили, что его можно употреблять как с молоком, так и без.

Цена нестандартного чая составляет десять долларов. Сейчас его можно купить только на территории Австралии.