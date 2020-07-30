Андрей Макаревич составил список тех, кто должен преклонить колено за исторические обиды

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Российский музыкант Андрей Макаревич отреагировал на появившийся тренд преклонения колен перед представителями тех или иных народностей за нанесенные исторические обиды.

Андрей Макаревич фото: jewishmagazine.ru

Так, сейчас в США проходят акции движения «Black Lives Matter» (Жизни Черных Важны), когда на коленях просят прощение перед афроамериканцами. А недавно мужчина славянской внешности в самом центре Москвы в майке с надписью «Migrants Lives Matter» (Жизни Мигрантов Важны) преклонил колено перед трудовым мигрантом из Средней Азии и почистил ему обувь.

Андрей Макаревич написал на своей странице в Facebook, что предлагает примерный список тех, кто и перед кем срочно должен преклонить колено «пока не началось».

«Примерный список тех, кто и перед кем срочно должен преклонить колено. Пока не началось.

1. Египтяне перед евреями (лучше бы, конечно, весь мир, ну да ладно.)

2. Испанцы перед индейцами.

3. Англичане перед жителями Индии

4. Французы перед жителями Африки

5. Потомки помещиков перед потомками крепостных

6. Потомки революционеров перед потомками помещиков

7. Поляков перед украинцами

8. Японцы перед китайцами

9. Турки перед армянами

10. Потомки Орды перед потомками Русских княжеств

11. Потомки воинства Ивана Грозного перед жителями Казани

12. Потомки ордена Алой Розы перед потомками Белой. И наоборот.

13. Жители острова Пасхи: потомки короткоухих перед потомками длинноухих.

Список далеко не полный, но общий вектор ясен, верно?», — написал Андрей Макаревич.

Список, действительно, не полный. Андрей Макаревич скромно умолчал о преклонении колен русских перед украинцами. За голодомор, за тысячи украинцев, погибших в сталинских лагерях, за сотни тысяч искалеченных и убитых в тюрьмах НКВД и КГБ, за развязанную войну против Украины в 2014-2020, во время которой погибло более 13 000 украинцев, за аннексированный Крым, за оккупированный Донбасс. Список далеко не полный…