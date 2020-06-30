В Украине уровень теневой экономики сократился до 28% ВВП

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В Минэкономике сообщили, что в Украине уровень теневой экономики сократился до 28% ВВП

В обзоре Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства «Общие тенденции теневой экономики в Украине в 2019 году» сообщается, что по итогам 2019 года уровень теневой экономики сократился на 3% и составил 28% ВВП, информирует enovosty.com/news.

В Минэкономики отметили, на уровень детенизации оказывают влияние развитие системы защиты права собственности, уровень коррупции, угрозы стабильности финансовой системы и неподконтрольные Украине территории внутри страны. Напомним, уровень теневой экономики в 2018 году был на уровне 31% от ВВП, что на 1% меньше уровня 2017 года.

Ранее сообщалось, что на украинском рынке наблюдается тенденция стремительного снижения цен на картофель нового урожая.