Украина отмечает День молодежи: куда пойти в Киеве

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Сегодня в Украине праздник тех, кому от 18 до 35 лет. Этот день – отличный повод для встречи с друзьями.

Каждый год День молодежи в Украине отмечают не в одну и ту же дату. Связано это с тем, что праздник закреплен за последним воскресеньем июня, информирует enovosty.com/news.

В 2019 году его отмечают в последний июньский день. День молодежи появился в нашей стране 22 июня 1994 года благодаря указу президента Л.Кравчука «О Дне молодежи». В Украине к молодежи относят людей в возрасте 18-35 лет.

В столице сегодня пройдет ряд мероприятий. Так, 30 июня киевляне и гости столицы могут посетить NALIVKA Craft Beverage Festival – фестиваль крафтовых напитков. Сегодня организаторы предлагают посетителям окунуться в дегустацию наливок. Также гостям будут доступны мастер-классы, лекции и другие активности.

На ВДНХ 30 июня продолжает действовать Кураж Базар Circus Night Market. Сегодня посетители смогут насладиться цирковыми номерами. Много музыки, жонглеров, гимнастов и никаких дрессированных животных.

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На Певчем поле в Киеве состоится фестиваль «Пикник». С 28 по 30 июня здесь угощают разнообразными блюдами. Кавер-группы и звезды сделают праздник еще веселее. На мероприятии также действует детская зона, проводятся различные конкурсы и мастер-классы.