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СБУ блокировала контрабанду сигарет на миллионы гривен

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СБУ блокировала контрабанду в Украине сигарет на миллионы гривен

Служба безопасности Украины пресекла попытку нелегальной переправки из-за границы в Одессу более полумиллиона единиц табачных изделий. Подакцизный товар злоумышленники пытались ввезти под видом импорта 15 тонн зарубежных тканей. По предварительной информации, контейнер с партией контрабандной продукции прибыл в Одесский торговый морской порт с одной из стран Восточной Азии в адрес местного предприятия-импортера, информирует enovosty.com/news.

При осмотре груза правоохранители обнаружили более 500 000 пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного сбора. При этом согласно таможенной декларации и товаросопроводительным документам контейнер должен быть загружен импортными тканями. По предварительным оценкам, стоимость изъятой контрабанды составляет более 10 млн гривен.

СБУ блокировала контрабанду сигарет на миллионы гривен

Мероприятия по разоблачению незаконных действий проводились Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Управлением СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Читайте: СБУ блокировала контрабанду сигарет в ЕС (ВИДЕО)


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 156

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