СБУ блокировала контрабанду сигарет на миллионы гривен

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СБУ блокировала контрабанду в Украине сигарет на миллионы гривен

Служба безопасности Украины пресекла попытку нелегальной переправки из-за границы в Одессу более полумиллиона единиц табачных изделий. Подакцизный товар злоумышленники пытались ввезти под видом импорта 15 тонн зарубежных тканей. По предварительной информации, контейнер с партией контрабандной продукции прибыл в Одесский торговый морской порт с одной из стран Восточной Азии в адрес местного предприятия-импортера, информирует enovosty.com/news.

При осмотре груза правоохранители обнаружили более 500 000 пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного сбора. При этом согласно таможенной декларации и товаросопроводительным документам контейнер должен быть загружен импортными тканями. По предварительным оценкам, стоимость изъятой контрабанды составляет более 10 млн гривен.

Мероприятия по разоблачению незаконных действий проводились Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Управлением СБУ в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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