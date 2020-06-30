Нацполиция блокировала канал поставки фальсифицированного алкоголя на сумму более 2,7 млн грн

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Во Львовской области правоохранители блокировали канал поставки фальсифицированного алкоголя на сумму более 2,7 млн грн

Правоохранители провели санкционированные обыски в городе Стрый, во время которых обнаружили грузовой автомобиль и два микроавтобуса, загруженные бутылками с контрафактной водкой с логотипами известных отечественных производителей с наклеенными марками акцизного сбора с признаками подделки, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, фальсифицированный алкоголь был обнаружен во время санкционированного обыска в складском помещении.

В общем полицейские изъяли и направили на экспертное исследование 28,3 тыс бутылок поддельного алкоголя, стоимость которых превышает сумму в 2,7 млн гривен. Все изъятое должно было попасть в торговую сеть Львовщины. Транспортные средства, которыми осуществлялись перевозки контрафактной продукции, правоохранители доставили на штрафплощадку.

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