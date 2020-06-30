Мир поразила необычная дружба собаки и дельфина (ФОТО)

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Золотистый ретривер Ганнер и дельфин Дельта стали лучшими друзьями.

Нет ничего удивительного в дружбе животных. Но мир поразила необычная дружба собаки и дельфина. Об этом сообщает Insider, информирует enovosty.com/news.

Золотистый ретривер Ганнер и дельфин Дельта встретились во Флоридском исследовательском центре дельфинов восемь лет назад и с тех пор стали лучшими друзьями.

«Когда Ганнер впервые зашел в доки я ожидала, что он будет лаять, но он поступил прямо противоположно. Он просто лег и стал наблюдать», — сказала сотрудница центра Блантон.

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«Вскоре я начала замечать, что каждый раз, когда я дрессировала Ганнера, Дельта подплывал к нему с игрушками, как будто пытался поиграть с ним», — сказала она. Вскоре Ганнер научился играть с Дельтой.

«Со временем дружба только расцвела и стала сильнее», — говорит Блантон.