В Сети появилась смешная фотожаба про «тендер» на маршрутки в Броварах

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Фотожабу на тему резонансных событий в Броварах выложил на своей странице в Facebook журналист, главный редактор портала ЦензорНЕТ Юрий Бутусов.

Фото: butusov.yuriy

«Группировка инвестнянь из Винницы устроила перестрелку с коллегами из Броваров в рамках программы создания 500 тысяч рабочих мест. Конкуренция между киевскими, днепровскими, винницкими, криворожскими инвестнянями обостряется, большой интерес проявляют чикагские, мексиканские и колумбийские инвесторы, а сицилийские уже открывают в Броварах постоянный офис», — прокомментировал Юрий Бутусов, информирует enovosty.com/news.

«Такая картина маслом на большинстве направлений вокруг Киева и области»; «Всех задержанных в Броварах повезут на допрос в Кагарлык)))»; «За 30 років з України зробили бананову республіку, і краю не видно, Карпати ше недорубані, бурштин ше не викопаний», — пишут пользователи в соцсетях.