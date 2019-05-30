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Ученые нашли в Северном море затонувшую страну

Главная » Последние новости » Новости общества » Ученые нашли в Северном море затонувшую страну
 
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Исследователи считают, что 10 тыс. лет назад между Британскими островами и континентальным берегом была суша. В затонувшей стране жили люди, прорастали большие леса и было много живности.

Британские ученые из университета Бедфорда нашли на дне Северного моря доказательства существования древней страны. Когда-то она возвышалась над морской водой, информирует enovosty.com/news.

Данное открытие удалось сделать благодаря 11-дневной экспедиции, совершенной учеными на корабле RV Belgic. Специалисты взяли пробы с морского дна. Оказалось, что затонувший ландшафт и окаменелые лесные остатки имеют возраст 10 тыс. лет. Ученые уверены, страна располагалась между востоком Британии и материком.

Проанализировав образцы, удалось установить, что на морском дне – торф. Данное открытие свидетельствует о наличие здесь ранее болот. В Университете Бедфорда предположили, что эта территория хороша подходила для жизни людей.

Останавливаться исследователи не собираются, они уверены, что вскоре обнаружат еще дополнительные следы древнего поселения.

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Отметим, что в течении последних лет археологи нашли между Англией и Нидерландами очень много обломков древних рыболовных лодок, человеческие кости, орудия труда из кремния, а также наконечники стрел.


Автор: Катерина Лукьянчук
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