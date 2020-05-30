Сколько выходных и праздничных дней ждёт украинцев в июне, — календарь

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Июнь традиционно богат на праздничные и выходные дни. Так, согласно официальному календарю, украинцы могут расчитывать на 10 выходных дней.

Заблаговременно планировать отдых можно с 6 по 8 июня, с 13 по 14 июня, с 20 по 21 июня, и с 27 по 29 июня. , информирует enovosty.com/news.

Дополнительные выходные ждут в связи с празднованием Троицы и Днём Конституции.

Кроме того, можно отпраздновать:

1 июня — День защиты детей; 5 июня — Всемирный день окружающей среды; 6 июня — День журналиста; 7 июня — Троица; День работников водного хозяйства; День работников местной промышленности; 8 июня — Всемирный день океанов; 9 июня — Международный день друзей; 14 июня — Всемирный день донора; День работников легкой промышленности; 20 июня — Всемирный день беженцев; 21 июня — День медработника; 22 июня — День скорби по жертвам войны в Украине; 23 июня — День госслужбы Украины; 25 июня — День таможенной службы Украины; 28 июня — День Конституции Украины; День молодежи.

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