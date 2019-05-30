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Назвали секрет прочных отношений

Главная » Последние новости » Новости общества » Назвали секрет прочных отношений
 
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Психологи сообщили, что делает отношения прочными. Оказывается очень важно, чтобы один из партнеров идеализировал свою вторую половинку.

Ученые доказали, что очень часто в паре один из партнеров не хочет выглядеть в глазах другого плохо, и это заставляет работать постоянно над собой и избавляться от недостатков, информирует enovosty.com/news.

Эксперты провели масштабное исследование, в котором принимали участие супружеские пары. Они должны были оценить своего партнера, назвав его хорошие и плохие качества, а также указать самые сильные стороны.

Затем психологи сопоставили ответы партнеров и сделали выводы, что существуют пары, где партнеры завышено оценивали качества своей второй половинки. Они не замечали у них ничего плохого.

А у тех парах, где любовь угасла, наоборот, подчеркивали только негативные стороны друг друга.

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Один из авторов исследования Сандра Мюррей заявила, что для прочных отношений нужно идеализировать свою вторую половинку.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 2536

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