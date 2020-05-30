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Кабмин изменил правила прописки для украинцев

Главная » Последние новости » Новости общества » Кабмин изменил правила прописки для украинцев
 
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Правительство Украины изменило правила прописки. Отныне при регистрации человека, не достигшего совершеннолетия, не станут требовать подтверждения права на проживание в жилье по адресу регистрации родителей или их представителя.

Кабмин изменил правила прописки для украинцев

Если таких документов нет, жилплощадь находится в ипотеке или в доверительной собственности, регистрировать будут с согласия собственника, ипотекодержателя. , информирует enovosty.com/news.

При этом сотрудник, к которому граждане пришли для получения регистрации, сможет проверить принадлежность жилья в Госреестре прав на недвижимое имущество.

Факт того, что жилье находится в доверительной собственности или в ипотеке можно указать в заявлении на регистрацию. Таким образом можно зафиксировать намерение добросовестного выполнения обязательств.

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