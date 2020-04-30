В Украине благодаря работе правительства показатели заболеваемости COVID-19 гораздо ниже, чем в ЕС, — Reuters
По мнению экспертов, из-за успешной работы правительства показатели заболеваемости и смертности в Украине гораздо ниже, чем во многих странах Западной Европы
В Украине по состоянию на 30.04 было зарегистрировано 10406 случаев заболевания на COVID-19, а число умерших составило 261 человек. По мнению экспертов, из-за успешной работы правительства показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 в Украине гораздо ниже, чем во многих странах Западной Европы. Об этом сообщает Маттиас Вильямс в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов призвал общественность набраться терпения и не нарушать карантинные меры. Кроме того, в прошлом месяце правительство закрыло места массового скопления людей, в частности кафе, рестораны, рынки и кинотеатры. Также были закрыты границы для иностранных граждан и прекращены практически все воздушные и железнодорожные перевозки.
Во время брифинга Степанов сообщил, что от COVID-19 умерли 261 человек. «Но это не тысячи людей, как в Италии и Испании. Карантин был введен очень быстро и благодаря этому нам удалось сдержать ситуацию. Благодаря карантинным мерам нам удалось избежать пиковой заболеваемости и пиковой нагрузки на медицинскую систему», — сказал он.
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Правительство продлило карантин до 11 мая и ожидает, что пандемия в Украине достигнет своего пика в начале следующего месяца.