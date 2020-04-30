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УкрСпецЗаробитчанеПоставка, или как рабовладельческий строй возвращают в Украину, — Фурса

Главная » Последние новости » Новости общества » УкрСпецЗаробитчанеПоставка, или как рабовладельческий строй возвращают в Украину, - Фурса
 
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Экономический эксперт Сергей Фурса предполагает, что украинская власть наконец нашла способ капитализировать главное богатство страны - человеческий ресурс, введя, по сути, государственную монополию на трудовую деятельность украинцев на территории других государств.

УкрСпецЗаробитчанеПоставка, или как рабовладельческий строй возвращают в Украину, — Фурса

Фурса убежден, что не за горами тот день, когда уже на государственном уровне, будет создано, к примеру, ведомство, которое будет заниматься вопросами украинских трудовых кадров и решать, в каких странах более всего нужна дешевая рабочая сила, не забывая брать мзду за услуги посредника. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того, Сергей Фурса убежден, что инициатором идеи трудового рабства и его координации на государственном уровне является не только премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, главный идейный вдохновитель и инициатор этого креативного подхода к решению извечной проблемы нехватки денег в бюджете и возможности дополнительно заработать, является гарант нашей Конституции Владимир Зеленский.

По мнению Фурсы, власти не стоит останавливаться, пытаясь регулировать деятельность только украинских заробитчан, которых нещадно эксплуатируют на полях Финляндии и Польши. Возможно, стоит взять под свой контроль и специалистов в других сферах, например, айтишников, которых использует капиталистический запад, убежден экономист.

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Сергей Фурса уверен, что нынешняя власть наконец нашла собственный, уникальный экономический путь развития, торгуя собственным народом и его конституционным правом на труд и свободное передвижение.

«Это настоящая государственная позиция. Со временем, должен быть создан УкрСпецЗаробитчанеПоставка, государственный монополист, который на профессиональном уровне будет заниматься трудовыми мигрантами и другими украинцами, которых безбожно эксплуатируют на Западе. У нас много крепких профессионалов, которые могут поставить этот процесс на поток», — убежден Сергей Фурса.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 263

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