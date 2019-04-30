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Сергей Петрик рассказал, как современные мобильные приложения облегчают жизнь киевлянам и гостям столицы

Главная » Последние новости » Новости общества » Сергей Петрик рассказал, как современные мобильные приложения облегчают жизнь киевлянам и гостям столицы
 
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КМДА совместно с частными компаниями-разработчиками запущены мобильные приложения, которые значительно упрощают жизнь кивлян и гостей столицы. Приложение EasyWay помогает отслеживать движение киевских автобусов, троллейбусов, трамваев, маршруток и даже городских электричек. С помощью приложения Киев Метро Гид можно выбрать лучший маршрут передвижения по городу используя систему Киевского метрополитена. А с помощью приложения КМДА 1551 можно отправить инициативы и предложения в Контактный центр Киева. Кроме того, успешно функционируют приложения M-паркування, БанкоМап Украина, EatSmart, «Интересный Киев» и т.д.

С вопросом относительно эффективности работы мобильных приложений для киевлян и гостей столицы, а также влияния приложений на эффективность функционирования коммунальных служб “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту Сергею Петрику, информирует enovosty.com/news.

Сергей Петрик сообщает, что главным функциональным назначением современных мобильных приложений является необходимость сделать жизнь пользователей удобнее и все они в той или иной мере отвечают этому требованию

«С тех пор как у нас продаются iPhone и Android-смартфоны, появились сотни приложений, влияющих на быт киевлян и гостей города. Их главное функциональное назначение – сделать жизнь пользователей удобнее, и все они в той или иной мере отвечают этому требованию. Это и прокладывание маршрутов общественного транспорта, и оплата парковки, и запись в поликлиники, и доставка еды, и обзор достопримечательностей, и вызов такси, и гид по скидкам. Приложения можно распределить на три большие группы: социальной направленности, для удобного передвижения по городу и для отдыха и досуга.

Жалобы и пожелания, на которые коммунальные службы обязаны реагировать, уже сейчас можно вносить с помощью «КМДА 1551» — мобильного приложения контактного центра Киевской городской госадминистрации. Удобно тем, что писать можно хоть с места событий прямо с мобильного телефона, загружая свежие фото. Но реально процедура реагирования нисколько не отличается от той, которую проходят жалобы и предложения, полученные через сайт или в телефонном режиме, и ответа можно ждать месяц, а то и более.

Читайте: Оплата проезда в транспорте с помощью SMS и е-билета является прорывом, - Сергей Петрик

Подобный модуль «Коммуникатор с властью» появился в новом мобильном приложении от городской власти «Картка киянина». В нем по адресу жительства, указанному при регистрации, автоматически подтягивается контакт депутата, к чьему избирательному округу относится адрес. С таким же успехом контакты можно найти в интернете.
Что касается приложений, которые упрощают жизнь горожанам, пользующимся общественным транспортом, то они одни из самых доработанных и, безусловно, полезных. Например, на остановках нет не то что электронных табло, а элементарных табличек с расписанием. Однако почти все маршруты «Киевпастранса» синхронизированы, например, с приложением Easyway, которое помогает отслеживать нужный транспорт на маршруте. Для горожан это очень удобно.
Можно выделить следующие основные функциональные направления транспортных мобильных приложений: маршруты автобусов/троллейбусов/трамваев/поездов; отслеживание передвижения транспорта в режиме реального времени; карта метро; оплата проезда.

Последнее, в связи с внедрением е-билета, как раз и дает положительный ответ на вопрос, могут ли мобильные приложения повлиять на эффективность функционирования коммунальных служб. Потому что в том виде, в котором они функционируют сейчас, приложения полезны для горожан (и это их задача!), но к совершенствованию городского транспорта отношения не имеют. Конечно, визуализация дает возможность каждому, и руководству коммунальных предприятий в том числе, посмотреть, выполняются ли графики движения, не отклоняется ли транспорт от маршрутов. И не более того.

Возможность же оплатить проезд непосредственно через мобильный телефон делает управление городским транспортом прозрачным и подотчетным, позволяет изучить направления перемещения населения, загруженность маршрутов, получить важные данные при планировании новых маршрутов и графиков движения, учитывать пассажиропотоки при планировании проектов по созданию жилой и офисной недвижимости, транспортной и социальной инфраструктуры, розничной торговли. Таким образом, когда е-билет заживет полноценной жизнью, мобильные приложения, позволяющие оплатить проезд, внесут свою лепту в наведение порядка на транспорте», — сообщает эксперт.


Автор: Оксана Ельченко
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