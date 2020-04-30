СБУ разоблачила интернет-агитаторов, призывавших к протестам во время майских праздников (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » СБУ разоблачила интернет-агитаторов, призывавших к протестам во время майских праздников (ВИДЕО) СБУ разоблачила интернет-агитаторов, призывавших к протестам во время майских праздников (ВИДЕО)

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В Днепропетровской области СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторов, призывавших к протестным мероприятиям во время майских праздников

Служба безопасности Украины разоблачила трех жителей Днепропетровщины, которые в социальных сетях распространяли призывы к протестных мероприятий на майские праздники из-за карантина, информирует enovosty.com/news.

Анализ электронной переписки злоумышленников указывает на координацию их действий жителями Российской Федерации. По замыслу кураторов, распространение фейковой информации должно было обострить социально-политическую обстановку в государстве через агитацию населения к массовым беспорядкам

Киберспециалисты СБУ обнаружили и деактивировали фейковые аккаунты, которые использовались для распространения призывов к нарушению территориальной целостности Украины. Дальнейший анализ контента, который распространяли интернет-агитаторы, зафиксировал также призывы к массовым протестам, в первую очередь из-за проведения в Украине карантинных мероприятий.

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Количество публикаций значительно увеличилось накануне майских праздников. Оперативники СБУ установили, что одного из интернет-агитаторов заказчики из РФ заставляли размещать информацию с призывами к нарушению территориальной целостности нашего государства, угрожая депортацией матери, которая работает в Москве. Под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области правоохранители провели обыски и изъяли оборудование, использовавшееся злоумышленниками.