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Просто о сложном: Минцифры запустило онлайн-курс «Цифровые деньги»

Главная » Последние новости » Новости общества » Просто о сложном: Минцифры запустило онлайн-курс "Цифровые деньги"
 
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Минцифры совместно с Нацбанком и ПриватБанком запустили образовательный курс "Цифровые деньги"

Министерство цифровой трансформации совместно с Национальным банком и ПриватБанком запустили образовательный курс «Цифровые деньги». С сегодняшнего дня он доступен на портале «Дія. Цифрова освіта».

Недавно Минцифры и Национальный банк договорились о развитии цифровых финансовых навыков граждан. Образовательный курс «Цифровые деньги» — это результат совместной работы по повышению финансовой грамотности украинцев. В сериале простым языком рассказывается о банковских платежных карточках, платежах онлайн, переводах средств, которые можно осуществлять не выходя из дома, кредитных лимитах, накоплении средств и как обезопасить себя от неприятных ситуаций. , информирует enovosty.com/news.

«Мы представляем образовательный сериал о цифровых деньгах в то время, когда платить онлайн на самом деле безопаснее, ведь нет контакта с купюрами. Этот сериал ориентирован, в первую очередь, на людей почтенного возраста. И это уже 12-й образовательный сериал на платформе «Дія».

«Национальный банк рассматривает финансовую грамотность прежде всего как развитие финансовой культуры, изменение поведения. Сегодня мы рады представить наш первый совместный с Министерством цифровой трансформации и Приватбанком образовательный курс. Такие проекты, как образовательный сериал» Цифровые деньги «мы хотим достучаться до каждого гражданина и научить правильно формировать свои финансовые привычки, планировать бюджет и экономить, и как результат улучшить благосостояние населения «, — подчеркнула директор Департамента коммуникаций Национального банка Наталья Бондаренко

В прошлом году Национальный банк утвердил «Стратегию финансовой грамотности» и план мероприятий до 2022 года. Среди основных направлений работы — создание сайта по финансовой грамотности, где будут представлены простые ответы на сложные финансовые вопросы. Уже разрабатывается платформа дистанционного обучения для учителей и преподавателей, а также будут проводиться всеукраинские информационные кампании в регионах.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 32

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